В Украине еще одна область запретила русскоязычный культурный продукт

В Тернопольской области местные власти ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.
Запрет касается любых форм на территории области до момента полного прекращения оккупации территории Украины. Такое решение было принято во вторник, 6 ноября, на заседании Тернопольской областной рады.
Как сообщила пресс-служба облрады депутаты также решили отметить 90-летие создания ОУН и объявить 2019 Годом ОУН в области.
Напомним, в октябре на 19-й сессии Житомирского областного совета депутаты большинством голосов поддержали мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области.
Как сообщал УРА-Информ, во время заседания сессии Львовского областного совета депутаты поддержали введение моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области. "За" такое решение проголосовало 57 депутатов Львовского областного совета.