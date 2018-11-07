В Украине еще одна область запретила русскоязычный культурный продукт

Запрет касается любых форм на территории области до момента полного прекращения оккупации территории Украины. Такое решение было принято во вторник, 6 ноября, на заседании Тернопольской областной рады.

Как сообщила пресс-служба облрады депутаты также решили отметить 90-летие создания ОУН и объявить 2019 Годом ОУН в области.

Напомним, в октябре на 19-й сессии Житомирского областного совета депутаты большинством голосов поддержали мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области.

Как сообщал УРА-Информ, во время заседания сессии Львовского областного совета депутаты поддержали введение моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области. "За" такое решение проголосовало 57 депутатов Львовского областного совета.