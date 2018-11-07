В среду суд продолжит рассмотрение жалобы на закрытие дела против Кернеса

Как сообщает пресс-центр Судебной власти Украины со ссылкой на информацию Полтавского апелляционного суда, рассмотрение уголовного дела против Кернеса Геннадия Адольфовича, Блинника Виталия Дмитриевича и Смицького Евгения Николаевича, назначенного к рассмотрению на 11 часов утра. При этом запланировано осуществление онлайн-трансляции судебного заседания, - говорится в сообщении.

Напомним, Верховный суд отказался удовлетворять ходатайство адвокатов Геннадия Кернеса о переносе рассмотрения жалобы Генпрокуратуры Украины на закрытие дела против него из Апелляционного суда Полтавской области в другой.

Как сообщал УРА-Информ, 2 марта 2015 года следователями Генеральной прокуратуры Украины Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями Незаконное лишение свободы или похищение человека, Пытки и Угроза убийством Уголовного Кодекса Украины и объявлено о завершении досудебного расследования.