В Киеве на взятке попался полковник ВСУ - ФОТО

В среду, 7 ноября, в Киеве военные прокуроры задержали заместителя начальника Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины.
Полковник попался на взятке. Как сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, офицер получил тысячу долларов за влияние на воинские должностные лица касательно перемещения военнослужащего из одной воинской части в другую.
Какие "морально-психологические" кадры - такие и печальные "достижения" в противодействии ПТСР и психологическим проблем среди наших военных. Будем лупить эту скалу бесчувственности и дальше, - написал он на своей страничке в социальной сети.
Напомним, как сообща УРА-Информ, в октябре в Запорожской области на взятке в 35 тысяч гривен задержали секретаря военкомата. Муж за эти деньги обещал матери призывника помочь ее сыну избежать армии.