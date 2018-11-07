В Киеве на взятке попался полковник ВСУ - ФОТО

Полковник попался на взятке. Как сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, офицер получил тысячу долларов за влияние на воинские должностные лица касательно перемещения военнослужащего из одной воинской части в другую.

Какие "морально-психологические" кадры - такие и печальные "достижения" в противодействии ПТСР и психологическим проблем среди наших военных. Будем лупить эту скалу бесчувственности и дальше, - написал он на своей страничке в социальной сети.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в октябре в Запорожской области на взятке в 35 тысяч гривен задержали секретаря военкомата. Муж за эти деньги обещал матери призывника помочь ее сыну избежать армии.