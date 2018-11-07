23:27 07.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100207377:Polishuk

В Киеве на взятке попался полковник ВСУ - ФОТО

В среду, 7 ноября, в Киеве военные прокуроры задержали заместителя начальника Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины.

В Киеве на взятке попался полковник ВСУ - ФОТО

Полковник попался на взятке. Как сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, офицер получил тысячу долларов за влияние на воинские должностные лица касательно перемещения военнослужащего из одной воинской части в другую.

Какие "морально-психологические" кадры - такие и печальные "достижения" в противодействии ПТСР и психологическим проблем среди наших военных. Будем лупить эту скалу бесчувственности и дальше, - написал он на своей страничке в социальной сети.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в октябре в Запорожской области на взятке в 35 тысяч гривен задержали секретаря военкомата. Муж за эти деньги обещал матери призывника помочь ее сыну избежать армии.


Поделиться
Читайте также:
 
Посол Венгрии в Украине покинул свою должность В Украине теперь подать заявление на оформление биометрических паспортов можно онлайн Кабмин создал Фонд развития инноваций Суд продлил Зайцевой и Дронову содержание под стражей
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив