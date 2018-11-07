В Херсоне прощаются с Екатериной Гандзюк – ФОТО

Об этом сообщают украинские СМИ.

Прощание проходит в херсонском Дворце молодежи. По словам журналистов, попрощаться с убитой активисткой и управляющей делами Херсонского городского совета пришли родственники и друзья Екатерины, местные активисты, волонтеры, военные и чиновники. Сообщается, что в здание, где проходит прощание не впустили губернатора Херсонской области Андрея Гордеева.

Под самим Дворцом молодежи сейчас дежурят активисты националистических организаций и полиция. На здании появились надписи "Убийц на нары".

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", украинска активистка умерла после того, как ее облили кислотой. Девушка перенесла 11 операций, но спасти ее так и не удалось.