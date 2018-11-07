13:55 07.11.2018 | Общество | Новости
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Украина отправит гуманитарную помощь в Африку

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Йемену, Судану и Конго в рамках инициативе по борьбе с голодом.

Украина отправит гуманитарную помощь в Африку

Соответствующий указ уже опубликован на сайте президента.

Согласно данным ООН, которые были опубликованы в феврале, в Йемене насчитывалось 17 млн. человек (около 60% населения), в Судане - 3,8 млн (около девяти процентов населения), в Конго - 7,7 млн (около 11% населения), которые остро нуждаются в средствах существования в целом, и в продуктах питания в частности.

Поэтому в рамках государственных мер по празднованию 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 гг. Украинская греко-католическая церковь инициировала предоставление гуманитарной помощи этим странам. Объемы гуманитарной помощи пока не сообщаются.

Отметим, что Йемен и Судан выразили свое принципиальное согласие, а Конго исключительно заинтересованность.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился с просьбой к канцлеру Германии Ангелу Меркель с целью поддержать украинскую инициативу и принять на уровне Бундестага решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа.


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