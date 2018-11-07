Сущенко этапировали в колонию в Кировской области, - Фейгин

В городе Кирово-Чепецк он будет отбывания наказания. Об этом в среду, 7 ноября, в своем Twitter написал правозащитник Марк Фейгин.

Напомним, Роман Сущенко был признан Московским горсудом виновным в шпионаже и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Слушания по делу, как в суде первой инстанции, так и апелляционной, проходили в закрытом режиме, поскольку материалы расследования имеют гриф "совершенно секретно".

По данным Центра общественных связей ФСБ РФ, Сущенко, будучи кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, "целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии РФ, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства".

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, свою вину Сущенко категорически не признает. Как заявлял его защитник Фейгин, его доверитель работал собственным корреспондентом агентства "Укринформ" в Париже, а в РФ приехал с частным визитом, чтобы встретиться с родственниками.