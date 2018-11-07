Суд в России продлил еще на полгода арест украинцу Грибу

Арест продлен до 24 апреля 2019 года. Как сообщают российские СМИ, суд 15 ноября 2018 года повторно приступит к рассмотрению дела украинского политзаключенного Павла Гриба.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины уже выразило протест. Спикера МИД Марьяна Беца в своем Twitter, в частности отметила, что фарс в деле Павла Гриба продолжается. Сегодня ему незаконно продлили арест в РФ до апреля 2019 года. Выражаем протест РФ и требуем освобождения, - написала Беца.

Напомним, по версии российского следствия, с 27 марта по 15 мая 2017 года Гриб, находясь на территории Украины, через интернет призывал девушку привести в действие самодельное взрывное устройство на выпускном вечере 30 июня. Гриб был арестован, ранее содержался в СИЗО Краснодарского края, затем этапирован в Ростовскую область.

Как сообщал УРА-Информ, 23 июля суд вернул дело Гриба в прокуратуру из-за процессуальной ошибки. В частности, органами предварительного следствия РФ ошибочно применена редакция уголовного закона, не действовавшая на момент совершения вменяемого подсудимому деяния. В конце октября дело вернулось в суд.