22:59 07.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд в России продлил еще на полгода арест украинцу Грибу

Северо-Кавказский окружной военный суд России в среду, 7 ноября, продлил еще на шесть месяцев арест политзаключенного украинца Павла Гриба.

Суд в России продлил еще на полгода арест украинцу Грибу

Арест продлен до 24 апреля 2019 года. Как сообщают российские СМИ, суд 15 ноября 2018 года повторно приступит к рассмотрению дела украинского политзаключенного Павла Гриба.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины уже выразило протест. Спикера МИД Марьяна Беца в своем Twitter, в частности отметила, что фарс в деле Павла Гриба продолжается. Сегодня ему незаконно продлили арест в РФ до апреля 2019 года. Выражаем протест РФ и требуем освобождения, - написала Беца.

Напомним, по версии российского следствия, с 27 марта по 15 мая 2017 года Гриб, находясь на территории Украины, через интернет призывал девушку привести в действие самодельное взрывное устройство на выпускном вечере 30 июня. Гриб был арестован, ранее содержался в СИЗО Краснодарского края, затем этапирован в Ростовскую область.

Как сообщал УРА-Информ, 23 июля суд вернул дело Гриба в прокуратуру из-за процессуальной ошибки. В частности, органами предварительного следствия РФ ошибочно применена редакция уголовного закона, не действовавшая на момент совершения вменяемого подсудимому деяния. В конце октября дело вернулось в суд.


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