США призывают жителей Донбасса бойкотировать "выборы"

Как сказано в сообщении, опубликованном на страничке американского посольства в Facebook, Москва только "раздувает конфликт" на Донбассе.

Жителям восточной Украины следует бойкотировать эти "выборы", которые не соответствуют ни Минским соглашениям, ни украинскому законодательству, - заявили американские дипломаты.

Напомним, правительство Японии также не признает объявленные боевиками "выборы" на Донбассе. Там отмечает, что выборы на временно оккупированных территориях должны проводиться в соответствии с Минскими договоренностями и украинским законодательством.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко сообщал, что "выборы" на оккупированном Донбассе возможно запустят введения новых санкций против Российской Федерации.