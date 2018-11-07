22:15 07.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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США призывают жителей Донбасса бойкотировать "выборы"

Посольство Соединенны Штатов Америки в Украине призывает жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не участвовать в так называемых выборах, объявленных Россией на 11 ноября.

США призывают жителей Донбасса бойкотировать

Как сказано в сообщении, опубликованном на страничке американского посольства в Facebook, Москва только "раздувает конфликт" на Донбассе.

Жителям восточной Украины следует бойкотировать эти "выборы", которые не соответствуют ни Минским соглашениям, ни украинскому законодательству, - заявили американские дипломаты.

Напомним, правительство Японии также не признает объявленные боевиками "выборы" на Донбассе. Там отмечает, что выборы на временно оккупированных территориях должны проводиться в соответствии с Минскими договоренностями и украинским законодательством.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко сообщал, что "выборы" на оккупированном Донбассе возможно запустят введения новых санкций против Российской Федерации.


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