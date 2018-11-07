05:00 07.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прощание с Екатериной Гандзюк пройдет в областном дворце молодежи в Херсоне

Попрощаться с активисткой Екатериной Гандзюк можно будет в среду, 7 ноября, в областном дворце молодежи и студентов в городе Херсоне.

Прощание с Екатериной Гандзюк пройдет в областном дворце молодежи в Херсоне

Об этом накануне сообщили в пресс-службе Херсонского городского совета. По данным местных властей, прощание начнется в два часа дня.

Напомним, о смерти Гандзюк в больнице, где она находилась в течение последних месяцев с многочисленными ожогами кожи, стало известно 4 ноября.

Как сообщал УРА-Информ, 31 июля неизвестные облили Екатерину Гандзюк кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Женщина перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы. О смерти Гандзюк в больнице, где она находилась в течение последних месяцев с многочисленными ожогами кожи, стало известно 4 ноября.

После смерти активистки дело нападения на нее переквалифицировали на убийство.


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