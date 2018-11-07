Прокуратура назвала причину взрывов на арсенале в Ичне

На данный момент разминирование еще полностью не закончено. Об этом во вторник, 7 ноября, рассказал военный прокурор центрального региона Украины Григорий Рябенко.

Он также пояснил, что уже проведен осмотр значительной части территории. Для определения размера убытков необходимо полностью завершить предыдущие действия. Продолжается также комплексная судебная экспертиза.

Вместе с тем причина взрывов уже установлена, это диверсионная деятельность с физическим проникновением на техническую территорию арсенала 6, - рассказал он, добавив, что сейчас на территории работают военной прокуратуры Киевского и Дарницкого гарнизонов. Это очень большая территория. Надо исследовать в комплексе все, - резюмировал Рябенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, главный военный прокурор Анатолий Матиос ранее сообщал, что в момент начала взрывов на арсенале №6 вблизи Ични в зоне покрытия работал не идентифицированный мобильный телефон, который могли использовать для приведения взрывного устройства в действие.