Под Кабмином активисты требуют создать Министерство ветеранов - ФОТО

В среду, 7 ноября, активисты пикетируют Кабмин, требуя создать Министерство по делам ветеранов. Об этом сообщается на страничке партии "Национальный корпус" в Facebook.
Среди митингующих находятся активисты Нацкорпуса, ветераны АТО и волонтеры. Акцию пришли поддержать депутаты: лидер партии Андрей Билецкий и Олег Петренко. Согласно заявлению, на сегодняшний день соцзащитой, льготами, трудоустройством и другим вопросами ветеранов российско-украинской войны занимаются 22 разных структуры.
"Мы поддерживаем требование касательно создания министерства – единой структуры, которая бы занималась делами ветеранов и которую возглавил бы достойный человек. Так происходит во всех цивилизованных странах", - говорится в сообщении.
Активисты также добавили, что если правительство не примет соответствующего решения и не предусмотрит финансирования в бюджете на следующий год, – вопрос создания министерства заблокируется на неопределенный срок.
Как сообщал ранее "УРА-Информ", во Львове умер ветеран АТО из Золочева. 34-летний Михаил Ковальчук был госпитализирован в срочном порядке в реанимационное отделение больницы после серьезного ранения.