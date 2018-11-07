12:48 07.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Под Кабмином активисты требуют создать Министерство ветеранов - ФОТО

В среду, 7 ноября, активисты пикетируют Кабмин, требуя создать Министерство по делам ветеранов. Об этом сообщается на страничке партии "Национальный корпус" в Facebook.

Под Кабмином активисты требуют создать Министерство ветеранов - ФОТО

Среди митингующих находятся активисты Нацкорпуса, ветераны АТО и волонтеры. Акцию пришли поддержать депутаты: лидер партии Андрей Билецкий и Олег Петренко. Согласно заявлению, на сегодняшний день соцзащитой, льготами, трудоустройством и другим вопросами ветеранов российско-украинской войны занимаются 22 разных структуры.

"Мы поддерживаем требование касательно создания министерства – единой структуры, которая бы занималась делами ветеранов и которую возглавил бы достойный человек.  Так происходит во всех цивилизованных странах", - говорится в сообщении.

Активисты также добавили, что если правительство не примет соответствующего решения и не предусмотрит финансирования в бюджете на следующий год, – вопрос создания министерства заблокируется на неопределенный срок.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", во Львове умер ветеран АТО из Золочева. 34-летний Михаил Ковальчук был госпитализирован в срочном порядке в реанимационное отделение больницы после серьезного ранения.


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