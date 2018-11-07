Под Кабмином активисты требуют создать Министерство ветеранов - ФОТО

Среди митингующих находятся активисты Нацкорпуса, ветераны АТО и волонтеры. Акцию пришли поддержать депутаты: лидер партии Андрей Билецкий и Олег Петренко. Согласно заявлению, на сегодняшний день соцзащитой, льготами, трудоустройством и другим вопросами ветеранов российско-украинской войны занимаются 22 разных структуры.

"Мы поддерживаем требование касательно создания министерства – единой структуры, которая бы занималась делами ветеранов и которую возглавил бы достойный человек. Так происходит во всех цивилизованных странах", - говорится в сообщении.

Активисты также добавили, что если правительство не примет соответствующего решения и не предусмотрит финансирования в бюджете на следующий год, – вопрос создания министерства заблокируется на неопределенный срок.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", во Львове умер ветеран АТО из Золочева. 34-летний Михаил Ковальчук был госпитализирован в срочном порядке в реанимационное отделение больницы после серьезного ранения.