08:15 07.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100207305:Polishuk

На оккупированную территорию Донбасса мужчина пытался переправить крупную сумму денег - ФОТО

Полиция совместно с пограничниками в Донецкой области задержала гражданина, который во вторник, 6 ноября, пытался переправить через линию разграничения на временно оккупированную территорию области крупную суму денег.

На оккупированную территорию Донбасса мужчина пытался переправить крупную сумму денег - ФОТО

Как сообщает на своей страничке в Facebook пресс-центр штаба Операции объединенных сил, на КПВВ "Марьинка" после углубленного осмотра автомобиля был задержан гражданин 1983 года рождения.

В тайнике машины, оборудованном под сиденьем водителя, он пытался скрыто перевезти на временно оккупированную территорию наличные средства в размере 320 тысяч гривен.

Как отметили в штабе ООС, указанный гражданин и изъятые наличные средства переданы в управление СБУ в Донецкой области, из состава Объединенных сил для принятия решения в рамках действующего законодательства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники СБУ ликвидировали канал поставки контрафактных сигарет с временно оккупированных территорий Донецкой области.


Поделиться
Читайте также:
 
Госдеп намерен ввести новые санкции против России В США на выборах в Сенат побеждают республиканцы Под Одессой горит маслоперерабатывающий завод - ФОТО, ВИДЕО Ватикан и РПЦ обменяются дружескими визитами
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив