На оккупированную территорию Донбасса мужчина пытался переправить крупную сумму денег - ФОТО

Как сообщает на своей страничке в Facebook пресс-центр штаба Операции объединенных сил, на КПВВ "Марьинка" после углубленного осмотра автомобиля был задержан гражданин 1983 года рождения.

В тайнике машины, оборудованном под сиденьем водителя, он пытался скрыто перевезти на временно оккупированную территорию наличные средства в размере 320 тысяч гривен.

Как отметили в штабе ООС, указанный гражданин и изъятые наличные средства переданы в управление СБУ в Донецкой области, из состава Объединенных сил для принятия решения в рамках действующего законодательства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники СБУ ликвидировали канал поставки контрафактных сигарет с временно оккупированных территорий Донецкой области.