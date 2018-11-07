На Луганщине полиция задержала чиновника Госпродпотребслужбы

Начальник отдела безопасности среды жизнедеятельности Управление государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства попался на взятке. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, чиновник за шесть тысяч гривен выдал санитарные паспорта, которые дают право хранения пестицидов и минеральных удобрений в помещениях складов, не отвечающих требованиям законодательства.

Мужчину задержали во время получения части взятки в три тысячи гривен и сейчас решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей Получение взятки Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Львовской области за взятку в 84 тысяч гривен задержали одного из руководителей Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности.