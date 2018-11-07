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На Луганщине полиция задержала чиновника Госпродпотребслужбы

В Луганской области во вторник, 6 ноября, полиция задержала чиновника областного управления Государственно продпотребслужбы.

На Луганщине полиция задержала чиновника Госпродпотребслужбы

Начальник отдела безопасности среды жизнедеятельности Управление государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства попался на взятке. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, чиновник за шесть тысяч гривен выдал санитарные паспорта, которые дают право хранения пестицидов и минеральных удобрений в помещениях складов, не отвечающих требованиям законодательства.

Мужчину задержали во время получения части взятки в три тысячи гривен и сейчас решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей Получение взятки Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Львовской области за взятку в 84 тысяч гривен задержали одного из руководителей Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности.


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