Езжай другой дорогой: В Тернопольской области водитель маршрутки нахамил и отказал льготнику в бесплатном проезде - ФОТО

Со слов военного, по дороге на роботу столкнулся просто с нечеловеческим отношением к себе со стороны водителя маршрута "Ровно-Черновцы". Хамоватый водитель буквально выгнал его из маршрутки.

Причину своего экстраординарного поступка водильщик не стал объяснять. В итоге, ему ничего не оставалось больше делать, как выйти из маршрутки и уехать на другой.

"Поехал следующим автобусом чeрeз пять минут. Жаль, что такие "мелочные люди" обслуживают маршрут. И здесь даже не в экономии денег дело...за страну обидно", - подчеркнул он.

Стоит добавить, что в Украине с каждым днем ухудшается отношение маршрутчиков к пассажирам. Так, если раньше шофера срывались на безропотных пенсионерах, то теперь им приходится сталкиваться с участниками боевых действий.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", до Нового года по всей Украине планируют поднять цены на проезд в маршрутках. В среднем, городские маршруты прибавят в цене от одной до трех гривен, а пригородные – от 10 до 20 гривен.