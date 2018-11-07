Луценко подал в Раду представление на Березкина

Прокуратура просит народных депутатов дать согласия на привлечение его к уголовной ответственности. Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, сегодня генпрокурор Юрий Луценко подал в Верховную раду Украины представление. Депутаты должны дать свое согласие на избрание в отношении народного депутата меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Станислава Березкина

Как сообщал УРА-Информ, прокуроры САП сообщили о подозрении десяти лицам по делу о хищении средств "Ощадбанка".

Среди задержанных два действующих и один бывший , в частности, заместитель председателя правления "Ощадбанка", которые, по данным следствия, готовили документацию о выдаче кредита и скрывали нарушения в документах заемщика.