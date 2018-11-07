21:32 07.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100207380:Polishuk

Луценко подал в Раду представление на Березкина

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в среду, 7 ноября, подал в Верховную раду представление на народного депутата Украины Станислава Березкина.

Луценко подал в Раду представление на Березкина

Прокуратура просит народных депутатов дать согласия на привлечение его к уголовной ответственности. Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, сегодня генпрокурор Юрий Луценко подал в Верховную раду Украины представление. Депутаты должны дать свое согласие на избрание в отношении народного депутата меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Станислава Березкина

Как сообщал УРА-Информ, прокуроры САП сообщили о подозрении десяти лицам по делу о хищении средств "Ощадбанка".

Среди задержанных два действующих и один бывший , в частности, заместитель председателя правления "Ощадбанка", которые, по данным следствия, готовили документацию о выдаче кредита и скрывали нарушения в документах заемщика.


Поделиться
Читайте также:
 
В Украине в четверг почти по всей Украине станет похолодает, местами ожидаются заморозки В четверг в Киеве из-за футбола ограничат работу двух станций метро В Киеве на взятке попался полковник ВСУ - ФОТО Посол Венгрии в Украине покинул свою должность
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив