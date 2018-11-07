Королева Британии Елизавета II намерена покинуть престол

Об этом сообщают западные СМИ.

В своем заявлении королева сообщила о том, что отойдет от всех дел, когда ей исполнится 95 лет. В настоящее время Елизавета II намерена принять меры, чтобы именно принц Чарльз заменил ее на престоле.

При этом отмечается, что все это время принц Чарльз будет находится на посту регента. То есть, фактически до смерти королевы он будет только условным королем Великобритании, поскольку королева будет его во всем наставлять.

Стоит отметить, что решение отнюдь не связано с состоянием здоровья 92-летнего монарха.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", глава Британии, королева Елизавета II лично пригласила мать Меган, 62-летнюю Дорис Регленд провести Рождество вместе с членами королевской семьи в Сандрингеме.