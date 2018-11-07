13:12 07.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Госаудитслужба проведет проверку "Укрпошты"

Кабмин поручил Государственной аудиторской службе проверить стоимость доставки пенсий компанией "Укрпошта".
Госаудитслужба проведет проверку

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.

Согласна распоряжению, Государственная аудиторская служба проверит стоимость доставки пенсий пенсионерам "Укрпоштой" в течении ближайших 10 дней.

"Вот нам говорят, что нужно за каждую доставку пенсии заплатить, условно говоря, 3 гривны. У меня вопрос, это реальная стоимость или может это завышенная стоимость. Когда мы поймем стоимость, тогда мы будем говорить далее о том, как выходить из этой ситуации", - сказал Гройсман.

Премьер также добавил, что "Укрпошта" выполняет очень важную социальную функцию, поэтому заявления о прекращении доставки пенсий неуместны.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ",  "Укрпошта" после решения Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации приняла решение повысить тарифы на доставку писем на 40%.


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