Американский самолет осуществил разведку около Крыма

Об этом сообщил профильный мониторинговый портал PlaneRadar.

Данный самолет входит в состав десятой патрульной эскадрильи "Red Lancers" ВМС США.

Cогласно информации, самолет с бортовым номером 168764 приблизился к береговой линии полуострова на расстояние около 25 километров.

К слову, ранее, согласно данным PlaneRadar, разведывательный полет в этом регионе выполнил еще один американский разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в американском штате Виргиния разбился легкомоторный самолет.