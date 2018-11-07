08:25 07.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Американский самолет осуществил разведку около Крыма

Во вторник, 6 ноября, самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и аннексированного Крымского полуострова. 

Американский самолет осуществил разведку около Крыма

Об этом сообщил профильный мониторинговый портал PlaneRadar.

Данный самолет входит в состав десятой патрульной эскадрильи "Red Lancers" ВМС США.

Cогласно информации, самолет с бортовым номером 168764 приблизился к береговой линии полуострова на расстояние около 25 километров.

К слову, ранее, согласно данным PlaneRadar, разведывательный полет в этом регионе выполнил еще один американский разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в  американском штате Виргиния разбился легкомоторный самолет.


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