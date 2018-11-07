Американский самолет осуществил разведку около Крыма

Во вторник, 6 ноября, самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и аннексированного Крымского полуострова.
Об этом сообщил профильный мониторинговый портал PlaneRadar.
Данный самолет входит в состав десятой патрульной эскадрильи "Red Lancers" ВМС США.
Cогласно информации, самолет с бортовым номером 168764 приблизился к береговой линии полуострова на расстояние около 25 километров.
К слову, ранее, согласно данным PlaneRadar, разведывательный полет в этом регионе выполнил еще один американский разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в американском штате Виргиния разбился легкомоторный самолет.