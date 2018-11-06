04:04 06.11.2018 | Общество | Новости
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В Ватикане канонизировали женщину

В Риме в субботу, 3 ноября, состоялась беатификация основательницы Ордена Апостолок Святейшего Иисуса Сердца, воспитательницы девочек и опекунши женщин преклонного возраста.
 

В Ватикане канонизировали женщину

Об этом сообщило издание Vatican News.

Клелия Клеопатра Мария Мерлони родилась в городе Форли в центральной Италии 10 марта 1861 года и в тот же день была крещена в местном кафедральном соборе. Отец зарабатывал на содержание семьи, работая на  железной дороги. Когда девочке было три года, преждевременно умерла ее мать, а потому заботиться о внучке пришлось бабушки по материнской линии, которая заботилась о передаче веры и любви к Богу внучке.

Рассчитывая исключительно на Божье провидение, Клелия переехала в Виареджио, чтобы основать институт, посвященный Святейшему Иисусову Сердцу. В храме святого Франциска 30 мая 1894 года местные францисканцы представили ее и двух сподвижниц как Апостостолок Святейшего Иисуса Сердца. Так появился новый институт посвященной жизни. Незадолго были открыты школа, садик, детский и приют для пожилых вженщин. 

Мать Клелия стала жертвой клеветы, вызванных банкротством и последующими судебными процессами. Не желая публично опозорить священника, она взяла всю вину на себя. В результате она была отстранена от управления конгрегации, а также в течение длительного периода проживала вне его. Лишь в конце жизни она получила разрешение вернуться к главному дому основанного ею. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Ватикан канонизировал папу Римского Павла VI, который занимал свой пост с 1963 по 1978 годы. В частности, кроме него были также канонизированы еще шесть человек.


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