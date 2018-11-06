В Украине во вторник сухо и все еще тепло

Вместе с тем с северо-востока переместится порция более прохладного воздуха, оттесняя тепло на запад и крайний юг страны. Осадков синоптики не обещают, но ночью и утром местами туман.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 5-10 градусов тепла.

В Киеве сегодня пасмурное утро сменится ясным днем и безоблачным вечером. Осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 3-5 градусов тепла. Днем будет от 8 до 10 градусов.

На западе Украины без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 3-10 теплых градусов. Днем потеплеет до 10-17 градусов, а в Закарпатье до 20 градусов.

На севере страны во вторнике осадков также синоптики не обещают. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 5 градусов со знаком плюс, в Черниговской и Сумской областях местами от 0 до 2 градусов со знаком минус. Днем потеплеет до 5-12 градусов.

В центре Украины сегодня также сухо и тепло. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 6 градусов тепла. Днем потеплеет до 5-11 градусов.

На востоке страны сегодня сухая и теплая погода. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 5 градусов. Днем воздух прогреется до 5-10 градусов.

На юге Украины без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 8 градусов тепла. Днем потеплеет до 6-11 градусов.

В Крыму также сухая и теплая погода. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 4-9 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 9-14 градусов.

Народный прогноз: В этот день почитается память святого Арефы и отмечается день иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость". В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого. Ночью 6 ноября может выпасть первый прочный снег. В старину приметили, если грибов уродилось мало - зима будет снежная и суровая.