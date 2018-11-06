12:15 06.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100207247:Polishuk

В Тернополе водители маршруток отказались работать из-за снижения тарифов

В Тернополе во вторник, 6 ноября, маршрутки не выехали на маршруты.

В Тернополе водители маршруток отказались работать из-за снижения тарифов

Водители городского транспорта протестуют против возвращения старого тарифа на проезд. Как сказано на сайте города, с сегодняшнего дня городская власть вернула старую цену на проезд в маршрутках - пять гривен, вместо девяти гривен.

Новый, повышенный тариф продержался всего несколько дней и был отменен после массовых протестов горожан.

Также была возвращена старая цена проезда в троллейбусах - четыре гривны, вместо восьми. Вместе с тем сегодня в городе по обычному графику работают только троллейбусы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Тернополь после акций протеста городской совет отменил решение повышении стоимости проезда в общественном транспорте.

Митингующие скандировали, что жители города имеют не настолько высокие зарплаты, чтобы платить девять гривен за маршрутки и восемь - за троллейбусы.


Поделиться
Читайте также:
 
El Кравчук на Х-факторе: я хочу петь не просто "караоке", не песни чужих исполнителей, — а свои Ryanair отключит сервис онлайн регистрации и бронирования рейсов Президент Франции призвал Европу приготовиться к защите от США Субсидия назначается с момента подачи заявления - Минсоцполитики
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив