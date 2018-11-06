В Тернополе водители маршруток отказались работать из-за снижения тарифов

Водители городского транспорта протестуют против возвращения старого тарифа на проезд. Как сказано на сайте города, с сегодняшнего дня городская власть вернула старую цену на проезд в маршрутках - пять гривен, вместо девяти гривен.

Новый, повышенный тариф продержался всего несколько дней и был отменен после массовых протестов горожан.

Также была возвращена старая цена проезда в троллейбусах - четыре гривны, вместо восьми. Вместе с тем сегодня в городе по обычному графику работают только троллейбусы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Тернополь после акций протеста городской совет отменил решение повышении стоимости проезда в общественном транспорте.

Митингующие скандировали, что жители города имеют не настолько высокие зарплаты, чтобы платить девять гривен за маршрутки и восемь - за троллейбусы.