18:53 06.11.2018 | Общество | Новости
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В Солсбери вновь открылся ресторан после отравления Скрипалей - ФОТО

В Солсбери возобновил работу итальянский ресторан Zizzi, закрывшийся после инцидента с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. Об этом сообщает газета Guardian.

В Солсбери вновь открылся ресторан после отравления Скрипалей - ФОТО

Как отмечается, Министерство охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании разрешило ресторану Zizzi возобновить работу. Дело в том, что после проведенной военными тщательной дезинфекции нет никакой опасности для работников и посетителей, поэтому Zizzi может открыть свои двери и принимать гостей, рассказали в ведомстве.

Примечательно, что на протяжении всех восьми месяцев, администрация ресторана сохраняла полную оплату своим сотрудникам, часть из них перевели на работу в другие рестораны сети.

"Торжественное открытие Zizzi состоялось 6 ноября", - гласит сообщение.

На открытии ресторана было много людей. Посетителям предложили заплатить за обед столько, сколько они посчитают нужным, а средства пообещали направить в благотворительные фонды, поддерживающие местную молодежь.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", подозреваемые в отравлении экс-агента Сергея Скрипаля граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью российским пропагандистским СМИ.


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