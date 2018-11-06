08:32 06.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В понедельник потерь среди украинских военнослужащих на Донбассе не было

За минувшие сутки, понедельник, 5 ноября, боевики 14 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

В понедельник потерь среди украинских военнослужащих на Донбассе не было

При этом один раз боевики применяли вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. К счастью, потерь среди украинских военнослужащих не зафиксировано.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, противник обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Вильный, Луганское, Новолуганское, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, различных систем крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Павлополя. Именно у этого населенного пункта на Мариупольском направлении оккупанты проявили наибольшую огневую активность .

Во вторник утром один вражеский обстрел был зафиксирован вблизи Павлополя. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь нет.

По данным украинской разведки, два боевика получили ранения.

Напомним, в воскресенье, 4 ноября, боевики 18 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом 13 раз противник применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб.


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