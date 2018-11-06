01:00 06.11.2018 | Общество | Новости
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В Малайзии украинку приговорили к пожизненному заключению - ВИДЕО

Верховный суд Малайзии в понедельник, 5 ноября, приговорил к пожизненному тюремному заключению 24-летнюю гражданку Украины.

В Малайзии украинку приговорили к пожизненному заключению - ВИДЕО

Ее обвинили в торговле наркотиками. Как сообщает "Радио Свобода", суд признал Клавдию Лопаткину виновной в незаконном обороте более 1,5 килограммов кокаина.

Ее задержали еще в декабре 2015 года в международном аэропорту острова Манайя, когда таможенники обнаружили кокаин в нескольких коробках шоколада.

Вместе с тем в декабре 2017 года она была оправдана после разбирательства в суде первой инстанции, однако прокуроры обжаловали это решение.

При этом на момент ареста Лопаткина была беременна и родила дочь во время содержания под стражей в августе 2016 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 23 октября в Одесской области правоохранители изъяли у жителя Болграда около 40 кг наркотиков. В ходе обыска правоохранители обнаружили растения конопли и уже готовую к употреблению марихуану.


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