В Малайзии украинку приговорили к пожизненному заключению - ВИДЕО

Ее обвинили в торговле наркотиками. Как сообщает "Радио Свобода", суд признал Клавдию Лопаткину виновной в незаконном обороте более 1,5 килограммов кокаина.

Ее задержали еще в декабре 2015 года в международном аэропорту острова Манайя, когда таможенники обнаружили кокаин в нескольких коробках шоколада.

Вместе с тем в декабре 2017 года она была оправдана после разбирательства в суде первой инстанции, однако прокуроры обжаловали это решение.

При этом на момент ареста Лопаткина была беременна и родила дочь во время содержания под стражей в августе 2016 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 23 октября в Одесской области правоохранители изъяли у жителя Болграда около 40 кг наркотиков. В ходе обыска правоохранители обнаружили растения конопли и уже готовую к употреблению марихуану.