Умер известный украинский хореограф

Об этом сообщается на сайте Львовского национального медицинского университета.

Хореографу было всего лишь 64 года. Известно, что он скончался от продолжительной болезни.

Прощание с Колобичем прошло в понедельник, 5 октября, а похороны состоятся во вторник, 6 октября.

Танцевальный ансамбль "Горыцвит" был создан при участии Колобича в 1975 году. К слову, "Горыцвит" - неоднократный участник международных фольклорных фестивалей. Ансамбль неоднократно достойно представлял украинское хореографическое искусство в Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Канаде, Нидерландах, Германии, Северной Кореи, Польши, Румынии, США, Турции, Венгрии, Франции, Чехии, Швейцарии. Так, летом 2010 года коллектив языком танца представлял Украину на восьми международных фольклорных фестивалях в Италии. В 2011 году ансамбль гостеприимно встречала живописная Болгария, где он принял участие в пяти международных фестивалях.

Напомним, как сообащал "УРА-Информ", в Канаде прошел самый крупный киберспортивный турнир.