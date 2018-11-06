03:02 06.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Умер известный украинский хореограф

В воскресенье вечером, 4 ноября, умер художественный руководитель ансамбля народного танца «Горицвіт» Львовского национального медицинского университета, балетмейстер, народный артист Украины Зенон Колобич.

Умер известный украинский хореограф

Об этом сообщается на сайте Львовского национального медицинского университета.

Хореографу было  всего лишь 64 года. Известно, что он скончался от продолжительной болезни.

Прощание с Колобичем прошло в понедельник,  5 октября, а похороны состоятся во вторник, 6 октября.

Танцевальный ансамбль "Горыцвит" был создан при участии Колобича в 1975 году. К слову, "Горыцвит" - неоднократный участник международных фольклорных фестивалей.  Ансамбль неоднократно достойно представлял украинское хореографическое искусство в Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Канаде, Нидерландах, Германии, Северной Кореи, Польши, Румынии, США, Турции, Венгрии, Франции, Чехии, Швейцарии. Так, летом 2010 года коллектив языком танца представлял Украину на восьми международных фольклорных фестивалях в Италии. В 2011 году ансамбль гостеприимно встречала живописная Болгария, где он принял участие в пяти международных фестивалях. 

Напомним, как сообащал "УРА-Информ", в Канаде прошел самый крупный киберспортивный турнир.


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