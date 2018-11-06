13:59 06.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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У ГПУ есть 12 вероятных заказчиков убийства Гандзюк, - Луценко

По делу было проведено 367 допросов и 21 экспертизу

У ГПУ есть 12 вероятных заказчиков убийства Гандзюк, - Луценко

На сегодняшний день Генеральная прокуратура Украине имеет подозрения относительно 12 человек, которые предположительно были заказчиками убийства херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк.

В деле было проведено 367 допросов и 21 экспертизу. Такие данные во вторник, 6 ноября, во время отчета правоохранителей в Верховной раде, представил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Он также обратил внимание, что сама Гандзюк говорила о части из них во время скайп-связи и ее допроса следователем.

Напомним, сегодня в Раде выступают представители правоохранительных органов с отчетом о ходе расследования дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. В частности, в парламенте присутствуют генеральный прокурор Юрий Луценко, глава СБУ Василий Грицак, глава МВД Арсен Аваков.

Как сообщал УРА-Информ, Луценко во время отчета правоохранителей в Верховной раде заявил, что дело об убийстве херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк передадут в суд до конца 2018 года.


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