СБУ проводит обыски у представителей пророссийской организации

Как отметила спикер СБУ Елена Гитлянская, у членов пророссийской общественной организации соотвествующие обыски проходили в рамках уголовного производства ч.1 ст.109 и ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители установили, что одна из фигурантов дела систематически посещает РФ, где проводит встречи с бывшими украинскими чиновниками, а также представителями государственных органов РФ. Также оперативники выяснили, что "общественный деятель" систематически организует и проводит в Киеве и областных центрах Украины акции протеста, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране.

В свою очередь Елена Бережная на своей страничке в Facebook написала, что двери ее квартиры якобы выламывали работники СБУ. По ее словам, обыски провели у всех, кто участвовал в подготовке сегодняшнего митинга возле памятника генерала Николая Ватутина.

Стоит отметить, что обыск проводился в одном из помещений, которое принадлежит Кильчицкой, но к самой бывшей чиновнице "претензий нет".

"Я сняла его во время Революции достоинства, потому что он находится возле самой школы. Чтобы в случае опасности можно было быстро забрать детей. Я в этом офисе почти не бываю. Секретари здесь занимаются расписанием детей. Никакой бизнес тут не ведется. Сегодня утром СБУ ввалилась в офис. Пять человек проводят обыск. Они никого не впускают и не выпускают", – рассказала Кильчицкая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", следователи Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины в четверг, 5 октября, провели обыски в служебных кабинетах сотрудников департамента коммунальной собственности Одесского горсовета.