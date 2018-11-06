Ryanair отключит сервис онлайн регистрации и бронирования рейсов

В среду, 7 ноября, интернет-сайт и мобильное приложение крупнейшего лоукостера Европы Ryanair прекратят работу на 12 часов. Приложения будут отключены с 17:00 по лондонскому времени (19:00 по Киеву) 7 ноября по 5:00 (7:00 по Киеву) 8 ноября.
Соответсвующее объявление авиакомпания разместила на своем сайте.
Согласно информации, в связи с отключением, для пассажиров будут недоступны онлайн-сервисы перевозчика, в частности, онлайн-регистрация, бронирование и покупка билетов на сайте и в приложении, а также внесение любых изменений в бронирования, осуществленные ранее.
Поэтому сотрудники авиакомпании советуют пассажирам, которые планируют свои вылеты в среду или утро четверга, зарегистрироваться онлайн заранее, 6 ноября.
Сообщается, что Ryanair будут производить технические работы связанные с улучшением работы данных приложений.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в конце октября со Львова впервые начал полеты Ryanair.