12:13 06.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ryanair отключит сервис онлайн регистрации и бронирования рейсов

В среду, 7 ноября, интернет-сайт и мобильное приложение крупнейшего лоукостера Европы Ryanair прекратят работу на 12 часов. Приложения будут отключены с 17:00 по лондонскому времени (19:00 по Киеву) 7 ноября по 5:00 (7:00 по Киеву) 8 ноября.

Ryanair отключит сервис онлайн регистрации и бронирования рейсов

Соответсвующее объявление авиакомпания разместила на своем сайте.

Согласно информации, в связи с отключением, для пассажиров будут недоступны онлайн-сервисы перевозчика, в частности, онлайн-регистрация, бронирование и покупка билетов на сайте и в приложении, а также внесение любых изменений в бронирования, осуществленные ранее.

Поэтому сотрудники авиакомпании советуют пассажирам, которые планируют свои вылеты в среду или утро четверга, зарегистрироваться онлайн заранее, 6 ноября.

Сообщается, что Ryanair будут производить технические работы связанные с улучшением работы данных приложений.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в конце октября со Львова впервые начал полеты Ryanair


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