Прощание с Гандзюк состоится в Херсоне 7 ноября

Они начнется два часа дня. Об этом сообщило сообщество "Хто замовив Катю Гандзюк?".

По информации активистов, проститься с исполняющим обязанности управляющего делами исполкома Херсонского горсовета активисткой Екатериной Гандзюк можно будет в среду.

Все детали будут позднее, - говорится в сообщении сообщества, опубликованном на странице в социальной сети.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 31 июля утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Задержаны несколько подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - по статье Уголовного кодекса Украины Умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу.