Народного депутата Андрея Лозового задержали в Праги с фальшивыми деньгами

В аэропорту он покупал подарки, но евро, которыми он хотел рассчитаться, оказались фальшивыми. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил лидер фракции Олег Ляшко.

По его словам, евро помощнику Лозового "обменяли" в одном из киевских обменников.

Чуть позже сам Лозовой рассказал, что его уже освободили благодаря его однопартийцам, министру иностранных дел Павлу Климкину и главе Национальной полиции Украины Сергею Князеву.

Он также подтвердил, что стал жертвой валютных аферистов, написал заявление об этом в полицию и сейчас их уже ищут.

Комментируя задержания он отметил, что хотел купить в duty free подарок маме, а оказалось, что деньги - фальшивые. Поскольку в чешском законодательстве попытка рассчитаться фальшивыми средствами приравнивается к их производству - меня задержали. Сняли с самолета. Как в кино. Завезли в ближайший участок. Восемь часов держали там. Но, в конце концов, разобрались, что я не совершил преступление, а наоборот - стал жертвой мошенников, поэтому в производстве чешской полиции я прохожу как потерпевший, - рассказал политик.

Напоминаем, как сообщал УРА-Информ, в Германии полиция задержала бывшего депутата Дмитрия Крючкова. В Украине он подозревается в хищении средств "Запорожьеоблэнерго". На данный момент Национальное бюро готовит пакет документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину. В ближайшее время документы будут переданы компетентным органам Германии, – говорится в письме НАБУ.