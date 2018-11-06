МАУ вносит изменения в программу лояльности

Соответствующее заявление компания опубликовала на своей странице в Facebook.

С нового года количество миль, начисляемых на счет участника за перелет больше не будет зависеть от расстояния между аэропортами вылета/прилета в милях и от класса бронирования. Бонусы будут начисляться в зависимости от стоимости авиабилета. При этом мили будут начисляться за авиабилеты на все собственные регулярные рейсы МАУ, приобретенные по всем тарифам, в том числе лоукост.

Так, согласно обновленным условиям, держатели карт лояльности Panorama Club Classic, Panorama Club Premium и Panorama Club Elite будут накапливать мили за каждый один доллар, потраченный на авиабилет и получать пять, семь и 10 миль соответственно.

С 2019 года авиакомпания также разрешит использовать накопленные бонусы уже во время следующего путешествия, оплачивая ими любую часть стоимости авиабилета.

“Полная или частичная оплата милями тарифа авиабилета в пропорции 100 миль на оплату каждого одного доллара будет доступна для авиабилетов на все собственные регулярные рейсы МАУ в любые периоды времени”, — отмечается в сообщении.

Авиакомпания также сохраняет возможность накапливать мили за приобретение дополнительных услуг МАУ. В частности, семь миль за один доллар при условии их предварительной оплаты.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", пассажиры рейса PS272 Бангкок-Киев авиакомпании МАУ более суток не могли вылететь из страны в связи с отсутсвием дальнемагистральных самолетов.