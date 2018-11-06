МАУ вносит изменения в программу лояльности

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 1 января 2019 года изменяет условия для индивидуальных и корпоративных участников программ лояльности Panorama Club и Panorama Club Corporate. Теперь количество миль, начисляемых на счет участника за перелет, больше не будет зависеть от расстояния между аэропортами.
Соответствующее заявление компания опубликовала на своей странице в Facebook.
С нового года количество миль, начисляемых на счет участника за перелет больше не будет зависеть от расстояния между аэропортами вылета/прилета в милях и от класса бронирования. Бонусы будут начисляться в зависимости от стоимости авиабилета. При этом мили будут начисляться за авиабилеты на все собственные регулярные рейсы МАУ, приобретенные по всем тарифам, в том числе лоукост.
Так, согласно обновленным условиям, держатели карт лояльности Panorama Club Classic, Panorama Club Premium и Panorama Club Elite будут накапливать мили за каждый один доллар, потраченный на авиабилет и получать пять, семь и 10 миль соответственно.
С 2019 года авиакомпания также разрешит использовать накопленные бонусы уже во время следующего путешествия, оплачивая ими любую часть стоимости авиабилета.
“Полная или частичная оплата милями тарифа авиабилета в пропорции 100 миль на оплату каждого одного доллара будет доступна для авиабилетов на все собственные регулярные рейсы МАУ в любые периоды времени”, — отмечается в сообщении.
Авиакомпания также сохраняет возможность накапливать мили за приобретение дополнительных услуг МАУ. В частности, семь миль за один доллар при условии их предварительной оплаты.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", пассажиры рейса PS272 Бангкок-Киев авиакомпании МАУ более суток не могли вылететь из страны в связи с отсутсвием дальнемагистральных самолетов.