Киев вошел в десятку самых загрязненных городов Европы

На первом месте оказался македонский город Тетово. Второе место занял Неаполь, а третье - Скопье.

Как сказано в сообщении, опубликованном во вторник утром, 6 ноября, на сайте numbeo.com, в десятку наиболее экологически неблагополучных городов вошли: столица Албании Тирана, Турин - Италия, столица Румынии Бухарест , столица Боснии и Герцеговины Сараево, польский Краков и болгарский Пловдив.

Вместе с тем столица Украины Киев оказался на десятом месте. Также в список попали украинские города Харьков и Львов.

В сообщении также указано, что при составлении рейтинг учитывались такие показатели, как качество воздуха и питьевой воды, общее загрязнение воды, состояние с вывозом мусора, субъективное восприятие экологической ситуации в городе со стороны жителей, уровень шума, наличие парков и зеленых зон.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве наиболее загрязненный воздух в местах больших автомагистралей.