12:35 06.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100207250:Polishuk

Януковича официально вызвали для оглашения последнего слова

Оболонский районный суд городе Киева отправил повестку бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

Януковича официально вызвали для оглашения последнего слова

Его пригласили на 19 ноября для оглашения речи последнего слова. Соответствующая повестка обнародована во вторник, 6 ноября, в газете "Урядовый курьер".

В документе, в частности, сказано, что суд вызывает на судебное заседание Януковича Виктора Федоровича на 10 часов утра 19 ноября 2018 года по адресу улица Тимошенка, 2-Е судья Девятко.

Януковичу также напомнили, что уважительными причинами неявки по вызову суда могут быть задержание, содержание под стражей или отбывание наказания;

ограничение свободы передвижения в результате действия закона или судебного решения; обстоятельства непреодолимой силы (эпидемии, военные действия, стихийные бедствия или другие подобные обстоятельства);

отсутствие лица на месте жительства в течение длительного времени из-за командировки, путешествия и др;

тяжелая болезнь или пребывание в учреждении здравоохранения в связи с лечением или беременностью при невозможности временно оставить это заведение;

смерть близких родственников, членов семьи или других близких лиц или серьезная угроза их жизни;

несвоевременное получение повестки о вызове; другие обстоятельства, которые объективно делают невозможным появление человека на вызов.

Напомним, Оболонский районный суд Киева определил 19 ноября окончательной датой, когда обвиняемый в государственной измене экс-президент Украины Виктор Янукович сможет выступить с последним словом.

Как сообщал УРА-Информ, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны.


Поделиться
Читайте также:
 
Януковича официально вызвали для оглашения последнего слова НБУ выпустил памятную монету на честь украинского писателя - ФОТО В Тернополе водители маршруток отказались работать из-за снижения тарифов El Кравчук на Х-факторе: я хочу петь не просто "караоке", не песни чужих исполнителей, — а свои
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив