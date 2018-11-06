Януковича официально вызвали для оглашения последнего слова

Его пригласили на 19 ноября для оглашения речи последнего слова. Соответствующая повестка обнародована во вторник, 6 ноября, в газете "Урядовый курьер".

В документе, в частности, сказано, что суд вызывает на судебное заседание Януковича Виктора Федоровича на 10 часов утра 19 ноября 2018 года по адресу улица Тимошенка, 2-Е судья Девятко.

Януковичу также напомнили, что уважительными причинами неявки по вызову суда могут быть задержание, содержание под стражей или отбывание наказания;

ограничение свободы передвижения в результате действия закона или судебного решения; обстоятельства непреодолимой силы (эпидемии, военные действия, стихийные бедствия или другие подобные обстоятельства);

отсутствие лица на месте жительства в течение длительного времени из-за командировки, путешествия и др;

тяжелая болезнь или пребывание в учреждении здравоохранения в связи с лечением или беременностью при невозможности временно оставить это заведение;

смерть близких родственников, членов семьи или других близких лиц или серьезная угроза их жизни;

несвоевременное получение повестки о вызове; другие обстоятельства, которые объективно делают невозможным появление человека на вызов.

Напомним, Оболонский районный суд Киева определил 19 ноября окончательной датой, когда обвиняемый в государственной измене экс-президент Украины Виктор Янукович сможет выступить с последним словом.

Как сообщал УРА-Информ, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны.