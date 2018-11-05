В воскресенье на Донбассе погиб один военный

При этом восемь раз противник применил вооружение, запрещенное "минскими договоренностями". По состоянию на шесть часов вечера один военный погиб, еще двое ранены.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра ООС, боевики обстреляли позиции украинских войск в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Авдеевка, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

В Донецкой области боевики обстреляли контрольный пост "Марьинка".

Напомним, четверг, 1 ноября, на Донбассе был неспокойным. Российские наемные войска и подчиненные им боевики 20 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. При этом противник один раз применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В результате боевых действий один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.