В Украине увеличат штрафы за экологию

Об этом сообщил министр экологии Остап Семирак на своей странице в Facebook.

По мнению министра, нынешние штрафы слишком незначительные. Отметим, что в настоящее время наибольший штраф за загрязнение окружающей среды составляет всего 1700 грн.

Также министр требует снять мораторий на экологические проверки действующего бизнеса уже четыре года. Ведь для проведения таких проверок на данный момент обязательно нужно иметь официальную жалобу от граждан. Только при ее наличии Госэкоинспекция имеет право обратиться в Государственную регуляторную службу, при этом информируя предприятие о проверке.

Пока за период с 1 сентября по 19 октября Госэкоинспекция провела 3143 проверок, по итогам которых в госбюджет было перечислено 867 тыс. грн. штрафов.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Кабмин рассмотрел и одобрил законопроект "Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов". Данный законопроект позволит ввести в Украине европейскую систему мониторинга выбросов парниковых газов, а в дальнейшем любой из инструментов сокращения выбросов CO2.