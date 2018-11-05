В Тернополе отменили повышение тарифов на проезд

Как отметил мэр города Сергей Надал, тарифы отменили после акции протестов более двух тысяч человек, которые выступили против значительного подорожания проезда. Митингующие скандировали, что жители города имеют не настолько высокие зарплаты, чтобы платить 9 грн за маршрутки и 8 - за троллейбусы.

По его словам, движение общественного транспорта на некоторых улицах было парализовано. В частности, 4 ноября, люди непрерывно двигались по пешеходным переходам на ул. Замковой, Пирогова, а также улице Русской. Протестующие пропускали только кареты скорой помощи.

В связи с этим исполком Тернопольского горсовета, рассмотрев обращение общественности, решил, что с 6 ноября возвращаются старые тарифы на проезд.

"Жители города смогут ездить по старым тарифам уже с завтрашнего утра", - подчеркнул Надал.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Львове перевозчики в маршрутках требуют поднять тариф на проезд. По их мнению на сегодняшний день стоимость проезда должна составлять 6,5 гривен.