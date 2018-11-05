В понедельник в Украине будет сухо и тепло

Синоптики существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, в западных, областях юго-восточный, 5-10 метров на секунду, в Карпатском регионе днем порывы могут достигать 15-18 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 8-13 градусов тепла.

В Киеве сегодня будет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура ночью составит 7-9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 11-13 градусов.

На западе страны без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Температура ночью составит 4-9 теплых градусов. Днем потеплеет до 12-17 градусов.

На севере Украины также сухо и тепло. Ночью и утром местами туман. Температура ночью составит 4-9 градусов тепла. Днем будет от 8 до 13 градусов со знаком плюс.

В центре страны в понедельник без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Температура ночью составит 4-9 градусов тепла. Днем будет от 8 до 13 градусов со знаком плюс.

На востоке Украины существенных осадков синоптики не обещают, ночью и утром местами туман. Температура ночью составит 1-6 градуса тепла. Днем потеплеет до 5-10 градусов.

На юге страны без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Температура ночью составит 4-9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 11-16 градусов.

В Крыму сегодня также будет сухая и теплая погода. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 11-16 градусов.

Народный прогноз: 5 ноября почитается память святого апостола Иакова. В старину у крестьян была традиция раскидывать куски Казанского (вчерашнего) пирога по полю, чтобы зимние птицы прилетели к полю и своими голосами успокоили землю. Если на Якова выпадала снежная крупа или град, то считалось, что на Матренин день (22 ноября) зима на ноги встанет.