В Японии произошло мощное землетрясение

Его магнитуда составила 5,9 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, очаг землетрясения находился в районе острова Хоккайдо и острова Кунашир и залегал на глубине в 10 километров.

На данный момент информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье утром на Филиппинах произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила шесть баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр стихии находился в 53 километрах к юго-западу от города Марави, расположенном на острове Минданао.