07:45 05.11.2018 | Общество | Новости
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В Японии произошло мощное землетрясение

В северной части Японии в ночь на понедельник, 5 ноября, произошло сильное землетрясение.

В Японии произошло мощное землетрясение

Его магнитуда составила 5,9 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, очаг землетрясения находился в районе острова Хоккайдо и острова Кунашир и залегал на глубине в 10 километров.

На данный момент информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье утром на Филиппинах произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила шесть баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр стихии находился в 53 километрах к юго-западу от города Марави, расположенном на острове Минданао.


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