13:58 05.11.2018 | Общество | Новости
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В Индии впервые за 10 лет выпал снег - ФОТО

Высокогорные индийские штаты Джамма и Кашмир уже вторые сутки засыпает снегом.

В Индии впервые за 10 лет выпал снег - ФОТО

Об этом сообщил местный телеканал NDTV.

Во время снегопада етви деревьев под тяжестью снега оборвали линии электропередач, в результате чего несколько городов остались без света и связи. Без электроэнергии остались и самые крупные госпитали в городе Сринагар. Из-за плохой видимости и сильных снегопадов отменены все рейсы в аэропорте и заблокировано движение на основных магистралях региона. 

Известно, что на данный момент спасатели эвакуировали порядка 300 человек, которых снегопад застал в дороге и они не могли продолжить движение. Также рабочим удалось наладить движение по трассе, которая соединяет эту местность с остальной страной.

Увы, также появилась информация о погибших в ходе сильнейшего снегопада. В частности, девочка 10-ти лет погибла и еще трое человек ранены.

Вместе с тем, непогода нанесла огромный урон плантациям яблонь. Садоводы обращаются к властям с просьбой оценить ущерб и выплатить компенсацию.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Инди грузовик столкнулся с автомобилем. В результате аварии погибли 12 человек. Еще семь человек получили ранения.


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