Умер основатель известного бренда

Об этом сообщило французское издание Le Figaro.

Известный основатель умер в возрасте 87 лет во французском городе Межев в четверг, 1 ноября, но о его смерти стало известно в воскресенье, 4 ноября.

Ален Шевалье основал группу компаний LVMH в 1987 году совместно с Анри Ракамье. В настоящее время концерн объединяет 70 брендов, в том числе Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy и Kenzo). Годовой оборот группы составил в 2017 году €42,6 млрд.

Соболезнования в связи со смертью Шевалье уже выразил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Шевалье посвятил свой ум и талант службе политике и индустрии, он стремился своим видением и целеустремленностью сделать Францию лидером в сфере товаров класса люкс", - идет речь в сообщении пресс-службы главы французского государства.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Джильберто Бенеттон, один из основателей компании Benetton Group и бренда одежды United Colors of Benetton, умер на 78-м году жизни.