Украинские аэропорты будут защищать патрули с собаками

Об этом сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Таким образом украинская полиция планируют перекрыть наркотрафик в Украину.

Патрулировать будут также оперативники подразделений противодействия наркопреступности.

Отметим, что пока данные патрули вводят в экспериментальном порядке. В частности, эксперимент проведут в аэропортах Киевской области: “Борисполе” и “Жулянах”, а также в Одессе и Львове. Впоследствии такая работа начнется и в Харькове.

Совместные наряды патрульной полиции и кинологов начнут работу в зоне прилета и вылета, а также на прилегающей территории к аэропорту. Работа планирую начать уже с пятого ноября.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Ученые в Национальном университете биоресурсов и природопользования открыли в Киеве первый в Украине банк крови для животных.