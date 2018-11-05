08:57 05.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинские аэропорты будут защищать патрули с собаками

В пяти крупнейших аэропортах Украины патрули будут усилены кинологами со служебными собаками.

Украинские аэропорты будут защищать патрули с собаками

Об этом сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Таким образом украинская полиция планируют перекрыть наркотрафик в Украину.

Патрулировать будут также оперативники подразделений противодействия наркопреступности.

Отметим, что пока данные патрули вводят в экспериментальном порядке. В частности,  эксперимент проведут в аэропортах Киевской области: “Борисполе” и “Жулянах”, а также в Одессе и Львове. Впоследствии такая работа начнется и в Харькове.

Совместные наряды патрульной полиции и кинологов начнут работу в зоне прилета и вылета, а также на прилегающей территории к аэропорту. Работа планирую начать уже с пятого ноября.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Ученые в Национальном университете биоресурсов и природопользования открыли в Киеве первый в Украине банк крови для животных.


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