У Чернігові довкола офісу "Батьківщини" розклеєні листівки про "досягнення" Тимошенко

У листівках, які активісти розклеїли поблизу партійного офісу, зокрема йдеться про те, що Юлія Тимошенко активно співпрацювала з Віктором Медведчуком, зокрема свого часу призначила на посаду керівника Держкомісії з цінних паперів адвоката Медведчука Сергія Петрашка.

Нагадали активісти і про багатомільярдні борги, які були сформовані за часів прем’єрства Тимошенко. Чернігівцям також нагадали, що економічна політика уряду під керівництвом лідерки "Батьківщини" призвела до зупинки крупних промислових підприємств (зокрема Харківського тракторного заводу) і до спустошення місцевих бюджетів. Міжнародні агенції суттєво знизили кредитні рейтинги України, національна валюта різко обвалилася, а мільярди надрукованих гривень зникли у банках, які луснули як мильні бульки.