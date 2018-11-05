17:32 05.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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У Чернігові довкола офісу "Батьківщини" розклеєні листівки про "досягнення" Тимошенко

Чернігівські активісти вирішили нагадати місцевим жителям про те, як лідерка партії "Батьківщина" свого часу керувала Урядом України.

У Чернігові довкола офісу

У листівках, які активісти розклеїли поблизу партійного офісу, зокрема йдеться про те, що Юлія Тимошенко активно співпрацювала з Віктором Медведчуком, зокрема свого часу призначила на посаду керівника Держкомісії з цінних паперів адвоката Медведчука Сергія Петрашка.

Нагадали активісти і про багатомільярдні борги, які були сформовані за часів прем’єрства Тимошенко. Чернігівцям також нагадали, що економічна політика уряду під керівництвом лідерки "Батьківщини" призвела до зупинки крупних промислових підприємств (зокрема Харківського тракторного заводу) і до спустошення місцевих бюджетів. Міжнародні агенції суттєво знизили кредитні рейтинги України, національна валюта різко обвалилася, а мільярди надрукованих гривень зникли у банках, які луснули як мильні бульки.  


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