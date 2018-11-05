Терминал F в Борисполе заработает в ближайшее время

Об этом сообщил генеральний директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин в интервью местным СМИ.

По его словам, терминал F в марте уже будет открыт для регулярной эксплуатации. Он также отметил, что терминал точно будет обслуживать самолеты Ryanair.

"Также мы ведем переговоры с несколькими авиакомпаниями по поводу их перемещения в этот терминал. Это и классические авиакомпании, которые хотят прилетать в пики обслуживания МАУ… Также ведем переговоры с авиакомпаниями, которые выполняют чартерные рейсы", - подчеркнул Рябикин.

В целом, в 2018 году на возобновление работы терминала F потратят около 60 млн гривен, в следующем - еще около 30 млн. В общей сложности в терминал инвестируют около 100 млн гривен.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", согласно исследованиям, аэропорт "Борисполь" занимает одно из первых мест в антирейтинге международных аэропортов.