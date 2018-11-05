09:34 05.11.2018 | Политика | Новости
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США и Южная Корея начали совместные военные учения

В понедельник, 5 ноября, Южная Корея и США начали совместные военно-морские маневры.

США и Южная Корея начали совместные военные учения

Об этом сообщают японские СМИ.

Это первые совместные маневры двух стран с тех пор, как они были приостановлены в июне этого года, чтобы не создавать угрозы срыва процесса денуклеаризации КНДР.

Известно, что у чения продлятся две недели. В них принимают участие около 500 военных и задействованы катеры-амфибии.

В ведомстве двух стран отмечают, что возобновили незначительные масштаб учений, в то время как  масштабных учения будут остановлены, чтобы предотвратить провоцирование коммунистического режима на фоне мирных усилий.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что американские войска покинут Корейский полуостров до конца 2019 года. 


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