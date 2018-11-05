Список лучших сборных команд по футболу

Англия

Победители домашнего чемпионата мира-1966 года, и это пока единственное их достижение в истории. Ни разу не становились и чемпионом Европы.

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Испания

Также один раз чемпионат мира покорился сборной Испании - в 2010 году. Евро удалось выиграть целых три раза - в 1964, 2008 и 2012 годах.

Франция

Новоиспеченному чемпиону мира подобное удавалось сделать еще в 1998 году. Также один раз французы добирались до финала (2006 год). На европейкой арене у Франции два трофея - в 1984 и 2000 годах.

Аргентина

Два трофея сборной Аргентины покорились ей два раза - на домашнем чемпионате в 1978 году и на чемпионате мира в Мексике в 1986 году. Также команда 14 раз выигрывала Копа Америка.

Италия

Четыре раза чемпионат мира выигрывала Италия - в 1934 году в Италии, в 1938 году во Франции, в 1982 году в Испании и в 2006 году в Германии. Еще раз удавалось победить на Евро - 1968 год.

Германия

Четыре раза мундиаль покорился Германии: в 1954 году в Швейцарии, в 1974 году в Германии, в 1990 году в Италии и в 2014 году в Бразилии. Три раза выигрывался чемпионат Европы - в 1972, 1980, 1996 годах.

Бразилия

Больше всего трофеев удавалось выиграть Бразилии - целых пять. В 1958 году в Швеции, в 1962 году в Чили, в 1970 году в Мексике, в 1994 году в США и в 2002 году в Японии и Южной Корее. Также Бразилия восемь раз выигрывала Копа Америка.