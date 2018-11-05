02:00 05.11.2018 | Общество | Новости
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Спасатели Индонезии подняли со дна моря 105 тел жертв авиакатастрофы

В Индонезии спасатели подняли на сушу 105 тел жертв авиакатастрофы Boeing 737.

Спасатели Индонезии подняли со дна моря 105 тел жертв авиакатастрофы

Власти страны еще на три дня продолжили поиск жертв в результате падения самолета авиакомпании Lion Air в Яванском море, а также его второго бортового самописца. Как в воскресенье, 4 ноября, Reuters, соответствующее решение было принято на основе результатов анализа места аварии, который показал, что многие тела остаются на дне моря.

В настоящее время из-за того, что все останки сильно повреждены, из них было идентифицировано только 14.

Напомним, во время поиска обломков самолета Lion Air, который на этой неделе подвергся падению, погиб индонезийский дайвер.

Как сообщал УРА-Информ, в Boeing 737 MAX, который разбился в понедельник, 29 октября, через несколько минут после вылета из Джакарты, за день до того возникли технические проблемы.

На борту самолета находились до 189 человек, в том числе восемь членов экипажа. Индонезийские спасатели заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил.


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