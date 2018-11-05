15:13 05.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Синоптик рассказала, когда ждать первых морозов - ФОТО

Народный синоптик Наталка Диденко поведала, что хорошая погода потешит украинцев до конца недели, а первые морозы придут только в следующие выходные. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Синоптик рассказала, когда ждать первых морозов - ФОТО

Согласно прогнозу, первые слабые минусы в температурных столбиках покажутся в воскресенье сперва на крайнем востоке (Луганская область), затем на востоке и северо-востоке (Донецкая область, Луганская область, Харьковская область, Сумская область). А на следующей неделе еще и на севере.

6 ноября в стране облачно с прояснениями, осадков не предвидится. На западе ночью +6-8, днем ​​+12-14, на севере и в центре ночью +2-4, днем ​​+7-9, на востоке ночью +1-3, днем ​​+7-9, на юге ночью +4 -6, днем ​​до +12. 

 

7 ноября немного похолодает ночью, облачно с прояснениями, без осадков. На западе ночью +4-6, днем ​​+12-14, на севере и в центре ночью 0-2, днем +​​7-9, на востоке ночью 0-2, днем ​+​7-9, на юге ночью + 2-4 , днем ​​до +11. 

 

Стоит отметить, что после 9 ноября температура начнет постепенно уходить в минуса, но не более минус 3 ниже ноля.


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