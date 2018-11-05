Самые удачливые знаки зодиака

Зависит ли удача от расположения звезд на небе в момент рождения человека? Или получить джекпот в честном игорном заведении может каждый, причем совершенно случайно? Узнайте истории реальных игроков, перейдя по ссылке на отзывы, или читайте далее.

Представители знаков-победителей

Связь между манерой игры, мышлением и темпераментом посетителя заведения сложно оценить. А характер человека зависит и от знака Зодиака. К представителям наиболее удачливых относятся:

- Рыбы;

- Близнецы;

- Тельцы;

- Стрельцы.

Успех Рыб обусловлен нежеланием рисковать и умением хорошо обдумывать каждую ставку. Близнецы выбирают в интернет-казино игры интеллектуальной направленности, где им проще проявить свои положительные качества. Особенное внимание представители этого знака уделяют рулетке и покеру, где можно использовать эффективные стратегии и самостоятельно влиять на исход событий.

Тельцы идут к победе напролом, а тяга к азарту обусловлена только желанием сорвать куш. Оптимальным вариантом для них стал блэкджек, но победа достается тем, кто хорошо изучил правила игры. Стрельцам часто улыбается удача – они получают выигрыш благодаря желанию рисковать и поставить на кон весь банкролл. Чаще всего представителям этого знака везет по четвергам, а также во время игры в рулетку.

Успех Водолеев и Козерогов

Водолеи положительно относятся к азартным играм, а секреты заключаются в применении собственных удачных схем. Но игрокам фортуна не всегда благоволит – получения призов чередуются с потерей средств. Специалисты рекомендует таким людям выбирать карты. Козероги – практичные и уверенные в себе люди, мечтающие о грандиозном выигрыше в лотерее. Обычно они не склонны к риску и ограничиваются небольшими ставками, но иногда идут ва-банк.

Какие знаки часто проигрывают

22% неудачников, проигрывающих в игорных заведениях, составляют люди, рожденные под знаком Девы. Но исправить ситуацию они могут благодаря рассудительности. Вторую позицию антирейтинга занимают Весы, среди которых 16% теряют деньги чаще, чем срывают куш. Им мешает наслаждаться азартом ответственность за свои действия.

Легко проверить на практике, действительно ли удача зависит от знака Зодиака. Для этого достаточно играть в онлайн-зале и анализировать результаты. Запустить понравившиеся автоматы можно без риска – новичкам они доступны бесплатно и без регистрации. Если фортуна улыбнется, несложно за несколько минут создать учетную запись, чтобы перейти к платному режиму с реальными шансами на получение денежной выплаты.