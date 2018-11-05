10:57 05.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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МОН объявило конкурс на новые учебники

Министерством образования и науки объявлен конкурсный отбор проектов учебников для шестых  и одиннадцатых  классов учреждений общего среднего образования.

МОН объявило конкурс на новые учебники

Соответствующий указ уже подписан министром образования Лилией Гриневич.

Также документом утверждены перечни учебных предметов и названий учебников, по которым будет проводиться конкурс.

Планируется, что ознакомление педагогов с электронными версиями фрагментов оригинал-макетов учебников пройдет с 12 по 24 марта 2019 года. После этого результаты выбора проектов учебников будут обобщены и переданы в Институт модернизации содержания образования.

Участникам конкурса, учебники которых будут предложены к включению в перечень учебников, которые могут печататься за средства государственного бюджета будет необходимо передать Институту модернизации содержания образования и доработать варианты оригинал-макетов учебников.

Приказом Министерства образования также определены конкретные даты проведения каждого из этапов конкурса и обязанности каждой из сторон конкурса.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Министерством образования утверждены "Методические рекомендации по оформлению уставов высших учебных заведений", относящихся к сфере управления Министерства образования и науки Украины. 


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