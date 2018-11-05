Мартыненко вызвали на допрос в НАБУ

Вместе с тем Мартыненко бросил ее на пол и заявил, что детектив не имел права ее вручать. Как сообщает "Радио Свобода" повестка была вручена сегодня в Шевченковском районном суде Киева перед началом судебного заседания по делу Мартыненко.

НАБУ вызывает бывшего депутата на допрос в качестве свидетеля, исполняя запрос о международной правовой помощи Чехии. При этом Мартыненко заявил, что действия НАБУ свидетельствуют о "провальности" дела против него.

Он пояснил, что поскольку против него нет ни состава преступления, ни какой доказательной базы, то детективы начали делать другие дела. Они сделали межусобойчик с какими-то иностранцами в обход Генеральной прокуратуры и теперь вызывают на допрос в рамках международной правовой помощи, - заявил он, добавив, что международная правовая помощь идет исключительно через ГПУ.

Напомним, сегодня суд должен продолжить рассмотрение дела подозреваемого в миллионных хищениях Мертыненко. В частности, сегодня должны продолжить зачитывать обвинительный акт, в котором осталась меньшая часть.

Как сообщал УРА-Информ, Мартыненко обвиняют в растрате средств государственного предприятия "Восточный Горно-обогатительный комбинат".